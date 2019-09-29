Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

Соединенные Штаты не могут закончить ни одну войну, в которой принимают участие. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, Белому дому необходимо прекратить предпринимать попытки решить конфликты на Ближнем Востоке с использованием силы. Зариф также обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.

«Мы не вмешиваемся во внутренние дела, но идет кибервойна. США начали эту кибервойну, опасно и безответственно атакуя наши ядерные объекты, что могло привести к гибели миллионов человек», — сказал глава ведомства. Министр также напомнил о вирусе Stuxnet, который, по предварительным данным, изобрели США и Израиль, чтобы помешать ядерной программе Ирана.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились на фоне атак дронов на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за атаки взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». По словам госсекретаря США Майка Помпео, за нападениями стоит Иран.