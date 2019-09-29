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Израиль задержал подозреваемых во взрыве на Западном берегу Иордана

Силы безопасности Израиля задержали террористов, подозреваемых в совершении взрыва в районе поселения Долев на Западном берегу реки Иордан. Об сообщается в Twitter-аккаунте израильской армии.

Как следует из сообщения, четверо задержанных были членами «Народного фронта за освобождение Палестины», все они являются жителями района Рамаллаха.   

На момент ареста подозреваемых планировались дополнительные нападения на израильтян, в том числе стрельба и похищения людей, передает The Times of Israel. Во время рейдов силы безопасности также нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство, созданное группой.   

Взрыв произошел в районе израильского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан 23 августа. Жертвой теракта стала 17-летняя Рина Шнерб, ее 46-лений отец и 19-летний брат получили ранения средней степени тяжести. 

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Теги: Израиль, Западный берег реки Иордан, Палестина
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