Израильские ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Истребители и самолеты израильских ВВС атаковали несколько объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в аккаунте Армии обороны Израиля в Twitter.

Военные заявили, что атаку провели в ответ на ракетный обстрел территории Израиля из сектора. «Армия обороны Израиля будет и впредь противодействовать попыткам причинить вред израильскому гражданскому населению», — говорится в заявлении.

По мнению израильских военных, ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа и за его пределами. Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что зафиксировала три ракетных пуска из сектора по территории своей страны.

Накануне из сектора Газа по Израилю запустили две ракеты. В ответ на это израильские ВВС нанесли удар по 15 целям ХАМАС. В их числе оружейные заводы и наступательный туннель.