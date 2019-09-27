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На Волге загорелся груженый железом сухогруз

Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области. Девять человек эвакуировали, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«До прибытия подразделений с сухогруза эвакуировано девять человек, на сухогрузе остаются три человека, которые ожидают подход баржи для буксировки к берегу», — говорится в сообщении.

Возгорания произошло в районе Федоровских лугов в Тольятти. Информация о пожаре поступила спасателям в 03:48 мск.

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По предварительным данным, никто не пострадал. Сухогруз размером 113 на 13 м нагружен железом. В ведомстве отметили, что судно располагается в 550 м от берега.

23 сентября на плавучей базе «Петр Житников» в Сахалинской области произошел пожар в консервном цехе. В результате эвакуировали 361 человека. Всего на борту находились 420 человек. 25 сентября пожар локализовали.

Теги: Волга, Самарская область, пожар, сухогруз
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