На Волге загорелся груженый железом сухогруз

Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области. Девять человек эвакуировали, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«До прибытия подразделений с сухогруза эвакуировано девять человек, на сухогрузе остаются три человека, которые ожидают подход баржи для буксировки к берегу», — говорится в сообщении.

Возгорания произошло в районе Федоровских лугов в Тольятти. Информация о пожаре поступила спасателям в 03:48 мск.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сухогруз размером 113 на 13 м нагружен железом. В ведомстве отметили, что судно располагается в 550 м от берега.