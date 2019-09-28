Дизайнер представил возможный внешний вид нового iPhone

В интернете появились изображения того, как может выглядеть новая модель iPhone, которую Apple представит в 2020 году. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на твит блогера и дизайнера Бена Гескина.

Если верить этим изображениям, Apple расширит диагональ экрана смартфона до 6,7 дюймов, убрав при этом вырезы под фронтальную камеру. Ее датчики, как и технологию распознавания по лицу Face ID, спрячут в верхней рамке экрана. При этом панель останется такой же тонкой, отмечает колумнист Forbes. Он предполагает, что Apple поработала над тем, чтобы сделать ударопрочной верхнюю рамку.

Откуда эти изображения у Гескина, не уточняется. В Twitter он говорит о неких источниках, приводя скриншоты с описанием внешнего вида телефона на китайском языке.