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Дизайнер представил возможный внешний вид нового iPhone
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В интернете появились изображения того, как может выглядеть новая модель iPhone, которую Apple представит в 2020 году. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на твит блогера и дизайнера Бена Гескина.

Если верить этим изображениям, Apple расширит диагональ экрана смартфона до 6,7 дюймов, убрав при этом вырезы под фронтальную камеру. Ее датчики, как и технологию распознавания по лицу Face ID, спрячут в верхней рамке экрана. При этом панель останется такой же тонкой, отмечает колумнист Forbes. Он предполагает, что Apple поработала над тем, чтобы сделать ударопрочной верхнюю рамку.

Откуда эти изображения у Гескина, не уточняется. В Twitter он говорит о неких источниках, приводя скриншоты с описанием внешнего вида телефона на китайском языке.

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В России стартовали продажи iPhone 11. Фоторепортаж

Яндекс. Директ

В сентябре Bloomeberg сообщало, что Apple планирует вернуть технологию распознавания отпечатка пальца Touch ID и собирается разместить сенсор под экраном. По данным агентства, в новые модели сматфонов собираются также добавить разъем USB-C (у нынешних iPhone разъем Lightning).

В сентябре Apple представила три новых модели своего смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. В России их продажи начались 20 сентября. Цена iPhone составила 59,99 тыс. руб., стоимость модели Pro начинается от 89,99 тыс. руб. iPhone 11 будет доступен с тремя вариантами объема встроенной памяти — 64, 128 и 256 Гб. Модели версии Pro — с 64, 256 и 512 Гб встроенной памяти.

Теги: iPhone, Apple, дизайн, макеты
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