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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,45%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о планах Apple переместить Touch ID в экраны новых iPhone
Речь идет об обновленной технологии — сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран, а не в кнопку Home, как раньше. Новинка может появиться в линейке iPhone 2020 года
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Старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Филипп Шиллер (Фото: Stephen Lam / Reuters)

Корпорация Apple планирует вернуть Touch ID (сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона) в будущие модели iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Технология уже тестируется как самой компанией, так и ее зарубежными поставщиками и может появиться в линейке iPhone 2020 года. Речь идет о переносе сканера отпечатка пальца на экран смартфона с кнопки Home, как в более ранних моделях iPhone.

Touch ID будет работать наряду с существующим сейчас Face ID, уточняют собеседники Bloomberg.

Обновленная технология Touch ID появится в 2020 году, если тесты будут признаны успешными. Поставщики уже доказали свою способность интегрировать технологию в iPhone, однако Apple пока не удалось организовать ее массовое производство, сказали источники агентства.

Технологии и медиа
СМИ узнали о планах Apple выпустить первый с 2016 года бюджетный iPhone

Ранее стало известно, что Apple весной следующего года собирается выпустить первый с 2016 года бюджетный iPhone. Смартфон будет похож на iPhone 8 и будет иметь 4,7-дюймовый экран, уточняет Bloomberg. Ожидается, что в новой бюджетной модели Touch ID будет встроен в кнопку Home, а не в экран.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Apple, iPhone
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