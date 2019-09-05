СМИ узнали о планах Apple переместить Touch ID в экраны новых iPhone

Речь идет об обновленной технологии — сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран, а не в кнопку Home, как раньше. Новинка может появиться в линейке iPhone 2020 года

Старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Филипп Шиллер (Фото: Stephen Lam / Reuters)

Корпорация Apple планирует вернуть Touch ID (сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона) в будущие модели iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Технология уже тестируется как самой компанией, так и ее зарубежными поставщиками и может появиться в линейке iPhone 2020 года. Речь идет о переносе сканера отпечатка пальца на экран смартфона с кнопки Home, как в более ранних моделях iPhone.

Touch ID будет работать наряду с существующим сейчас Face ID, уточняют собеседники Bloomberg.

Обновленная технология Touch ID появится в 2020 году, если тесты будут признаны успешными. Поставщики уже доказали свою способность интегрировать технологию в iPhone, однако Apple пока не удалось организовать ее массовое производство, сказали источники агентства.