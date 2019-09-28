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Неизвестные устроили пожар в детсаду в Киеве

Двое неизвестных устроили пожар в детском саду в Оболонском районе Киева. Об этом сообщается на сайте киевской Национальной полиции.

«Пожар возник ночью, никто не пострадал. Сторож детского учреждения вызвала пожарных и полицию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже здания. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что двое неизвестных молодых людей ходили возле центрального входа в детсад.

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Полицейские выяснили, что дверь запасного входа сломана, а в комнате, где возник пожар, все вещи были перевернуты. Они изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев.

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Следственный отдел Оболонского управления полиции квалифицировал инцидент по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В начале июля в Санкт-Петербурге загорелся корпус детского оздоровительного центра «Березки». По данным «Фонтанки», его используют как летний детсад. В результате эвакуировали более 50 человек, в том числе 40 детей.

Теги: Киев, детсад, пожар
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