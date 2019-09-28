Неизвестные устроили пожар в детсаду в Киеве

Неизвестные устроили пожар в детсаду в Киеве

Двое неизвестных устроили пожар в детском саду в Оболонском районе Киева. Об этом сообщается на сайте киевской Национальной полиции.

«Пожар возник ночью, никто не пострадал. Сторож детского учреждения вызвала пожарных и полицию», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже здания. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что двое неизвестных молодых людей ходили возле центрального входа в детсад.

Полицейские выяснили, что дверь запасного входа сломана, а в комнате, где возник пожар, все вещи были перевернуты. Они изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев.