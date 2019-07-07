Из-за пожара в детском саду в Петербурге эвакуировали 50 человек

Из-за пожара в детском саду в Петербурге эвакуировали 50 человек

В административном здании, относящемся к детскому саду № 78 Санкт-Петербурга, произошел пожар. В результате никто не пострадал, из соседнего здания были эвакуированы более 50 человек, в том числе 40 детей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Детский сад находится в Курортном районе города, в поселке Ушково, на улице Пляжевой, д. 14. Как уточнили в главке, загорелась обрешетка кровли на площади 15 кв. м.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался выход дыма из-под кровли. В 09:27 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение… В 09:59 пожар локализован», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в детском оздоровительном центре «Березки», который используется как летний детский сад. Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с места ЧП.