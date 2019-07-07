В Петербурге загорелся детский сад

В детском оздоровительном центре «Березки», расположенном на территории поселка Ушково в Курортном районе Санкт-Петербурга, произошел пожар. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, пожар начался в одном из корпусов центра около 12:00 мск. Отмечается, что загорелась проводка.

Детей и персонал эвакуировали из здания. «Фонтанка» добавляет, что центр работает как летний детский сад, где воспитанники могут находиться круглосуточно.

Телеканал «78» подтверждает информацию о пожаре. Источник канала добавил, что его площадь составила 15 кв. м. По его словам, в результате никто не пострадал, а пожар ликвидировали.