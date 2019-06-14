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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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В Екатеринбурге произошел пожар в частном детском саду

В Екатеринбурге на улице Вилкула загорелось двухэтажное здание, в котором находился частный детский сад. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Как уточняет газета «Вечерние ведомости», загорелся детский сад «Мастерская знаний», огонь достиг крыши здания. По информации МЧС, из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 18 детей. Площадь пожара достигает 150 кв. м. В Тушении пожара принимают участие семь единиц техники.

12 июня в городе Кстово Нижегородской области загорелась спортивная школа самбо олимпийского резерва. Из здания эвакуировали более 400 человек.

Теги: Пожар, детский сад, Екатеринбург
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