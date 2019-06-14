В Екатеринбурге произошел пожар в частном детском саду

В Екатеринбурге произошел пожар в частном детском саду

В Екатеринбурге на улице Вилкула загорелось двухэтажное здание, в котором находился частный детский сад. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Как уточняет газета «Вечерние ведомости», загорелся детский сад «Мастерская знаний», огонь достиг крыши здания. По информации МЧС, из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 18 детей. Площадь пожара достигает 150 кв. м. В Тушении пожара принимают участие семь единиц техники.

12 июня в городе Кстово Нижегородской области загорелась спортивная школа самбо олимпийского резерва. Из здания эвакуировали более 400 человек.