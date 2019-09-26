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Путин выразил соболезнования семье экс-президента Франции Жака Ширака

Президент России Владимир Путин направил супруге экс-президента Франции Жака Ширака Бернадет в связи с его кончиной. Ширак телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной ее супруга, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Путин подчеркнул, что Жак Ширак снискал «заслуженное уважение» во Франции и высокий авторитет в международном сообществе «как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны».

В качестве отличительных качеств Ширака российский президент отметил высокий интеллект и «умение принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях».

«В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества» — добавил Путин.

22-ой президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет. 

Он родился в Париже 29 ноября 1932 года.  С 1972 года работал министром сельского хозяйства. В 1977 году занимал пост мэра французской столицы вплоть до избрания президентом в 1995 году. В 2002 году Жак Ширак был переизбран на второй срок. После сложения полномочий в 2007 году стал пожизненным членом Конституционного совета Франции.

Теги: Франция, смерть, президент
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«Война всегда худшее решение»: каким был экс-президент Франции Жак Ширак
Общество
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
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