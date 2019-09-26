Путин выразил соболезнования семье экс-президента Франции Жака Ширака

Президент России Владимир Путин направил супруге экс-президента Франции Жака Ширака Бернадет в связи с его кончиной. Ширак телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной ее супруга, сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

Путин подчеркнул, что Жак Ширак снискал «заслуженное уважение» во Франции и высокий авторитет в международном сообществе «как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны».

В качестве отличительных качеств Ширака российский президент отметил высокий интеллект и «умение принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях».

«В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества» — добавил Путин.

22-ой президент Франции Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет.