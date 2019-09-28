В Мосгордуме допустили присвоение «Ленкому» имени Марка Захарова

Театр «Ленком» может получить имя художественного руководителя и режиссера Марка Захарова, который скончался 28 сентября. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, у правительства города есть еще много вариантов, чтобы увековечить память Захарова. Так, он допустил, что одна из улиц в Москве может быть названа в его честь. Герасимов добавил, что в честь режиссера могут установить памятник и памятную табличку.

«Я не сомневаюсь, что это будет поддержано на самом высоком уровне. И Мосгордума будет это поддерживать», — подчеркнул глава комиссии.

Художественный руководитель «Ленкома» умер утром 28 сентября после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. Похороны Марка Захарова, как сообщил РБК источник в мэрии, пройдут на Новодевичьем кладбище.