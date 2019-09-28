Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Президент России Владимир Путин выражает глубокие соболезнования в связи со смертью главного режиссера театра «Ленком» Марка Захарова, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, в ближайшее время президент направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким покойного.

Художественный руководитель «Ленкома» умер в субботу после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

По словам источника РБК, похороны Марка Захарова пройдут на Новодевичьем кладбище. Дата и время прощания с режиссером станут известны позже.