Общество , 28 сен, 14:02
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова
Президент России Владимир Путин выражает глубокие соболезнования в связи со смертью главного режиссера театра «Ленком» Марка Захарова, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По его словам, в ближайшее время президент направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким покойного.
Художественный руководитель «Ленкома» умер в субботу после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.
По словам источника РБК, похороны Марка Захарова пройдут на Новодевичьем кладбище. Дата и время прощания с режиссером станут известны позже.