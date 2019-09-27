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МЧС назвало размер штрафов за курение на балконе
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

В случае если курение на балконе привело к пожару, для физического лица предусмотрена административная ответственность и штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., говорится в поступившем в РБК сообщении МЧС.

В ведомстве добавили, что курение может стать причиной и для уголовно-правового наказания — при условии, что из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир. По данным МЧС, около 60% пожаров происходят из-за неосторожности при курении на балконах жилых домов.

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Накануне, 26 сентября, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил поправки к правилам противопожарного режима. В частности, речь идет о запрете на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях. Определения этого понятия в поправках нет, однако в МЧС подтвердили, что новые правила касаются и курения. Поправки вступают в силу 1 октября.

В ноябре 2017 года Верховный суд признал, что россияне имеют право на взыскание компенсаций с соседей, которые курят на балконе, из-за чего дым попадает в чужие квартиры.

Теги: МЧС, курение
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