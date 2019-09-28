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Лавров вспомнил наставление от мамы после публикации разговора Трампа

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал публикацию Вашингтоном записи телефонной беседы лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вспомнив материнские наставления, передает корреспондент РБК.

По словам Лаврова, мама воспитала его с пониманием, что «читать чужие письма неприлично». Он добавил, что ситуация осложняется тем, что это приватный разговор «тех людей, которых их народы избрали на ведущие посты», и напомнил о «дипломатических приличиях», предполагающих определенный уровень конфиденциальности и согласованность. Глава российского МИДа отметил, что в сложившейся ситуации Россия продолжит выполнять Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Ранее в США рассекретили запись беседы Трампа и Зеленского после появившихся сообщений о том, что американский лидер во время телефонного разговора оказал давление на своего собеседника, добиваясь проведения расследования против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Жалоба послужила причиной начала процедуры импичмента.

После публикации в Кремле прокомментировали ситуацию, выразив надежду на то, что подобное не повторится в отношениях России и США, где «и без того полным-полно проблем». Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, ранее объявившая о начале процедуре импичмента, заявила о причастности России к скандалу вокруг телефонной беседы лидеров государств.

Теги: Сергей Лавров, Дональд Трамп, новости РБК
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