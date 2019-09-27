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Лавров сообщил о готовности лично возобновить полеты в Грузию

Россия никогда не искала искусственных поводов для того, чтобы ухудшить отношения с Грузией. Однако Москва ждет от Тбилиси готовности к нормализации отношений, тогда как вместо этого Грузия ориентируется на «русофобов», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал встречу с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. «Была встреча с министром иностранных дел, которую он просил. Среди прочих вопросов он интересовался, когда можно это [воздушное] сообщение [между Грузией и Россией] возобновить», — сказал Лавров. По его словам, если бы Грузия стала работать в направлении нормализации отношений с Россией, он бы «лично это сообщение воздушное возобновил». Российский министр добавил, что его удивили комментарии грузин, которые появились после встречи. 

Россия приостановила авиасообщение с Грузией с 8 июля по указу президента Владимира Путина после протестов в Тбилиси из-за инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Тогда российский политик сел в кресло спикера грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия, что вызвало широкий общественный резонанс в Грузии. В Кремле главным условием возобновления перелетов называли устранение любых угроз для безопасности россиян. 25 сентября Лавров высказался за возобновление авиасообщения между странами, поскольку «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер» произошедшего инцидента.

Теги: Сергей Лавров, Грузия, авиасообщение
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