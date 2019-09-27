Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах

Московская полиция проводит проверку после жалоб сотрудниц отдела полиции Щукинского района Москвы на домогательства со стороны замначальника отдела. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сейчас МВД проводит проверку по данному поводу», — сказали в МВД по Москве.

Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. По его словам, о ситуации знал весь отдел, в том числе начальник. Он добавил, что пострадала еще одна сотрудница, которая побоялась писать заявление.

«Московский комсомолец» опубликовал материал с рассказами сотрудниц о домогательствах. Одна из них рассказала, что замначальника присылал ей на телефон «недвусмысленные» сообщения. После этого он «атаковал» ее сообщениями «специфического содержания», присылая при этом интимные фотографии из интернета. Через какое-то время, по словам пострадавшей, в кабинете замначальника «произошла неприятная сцена за закрытыми дверьми», после которой ее «жизнь в отделе стала невыносимой».

Вторая женщина рассказала, что стала получать намеки на «неуставные отношения» от замначальника сразу же, как устроилась на работу в 2018 году. Иногда во время работы он присылал ей сообщения с просьбой закапать ему в глаза. После очередного отказа шеф пригрозил подчиненной увольнением. «Если буду послушной, то назначит на офицерскую должность, если нет — пиши рапорт на увольнение или перевод», — приводит женщина слова замначальника. По словам пострадавшей, она сообщила о ситуации руководству, но там ей посоветовали «проявить женскую мудрость».