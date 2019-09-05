Еще 11 женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в домогательствах

В адрес испанского оперного певца Пласидо Доминго предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

После того как 13 августа несколько женщин обвинили испанского артиста в сексуальных домогательствах, против исполнителя выступили еще 11 свидетельниц. Среди них певица Анджела Тернер Уилсон и 10 анонимных артисток, которые признались, что их начальство было в курсе такого поведения Доминго.

«Продолжающаяся кампания Associated Press против Пласидо Доминго не только ошибочна, но и лишена этики. Эти новые заявления полны несоответствий» — заявила в ответ пресс-секретарь певца Нэнси Зельцер. «Поскольку расследование продолжается, мы не будем сообщать подробности, но мы категорически отвергаем ложное представление о Доминго, которое пытается изобразить пресса», — добавила она.

Как заявляли женщины, артист в разное время с 1980-х заставлял вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на обещания получить роли в спектаклях. Еще шесть женщин сообщили, что получали от Доминго схожие непристойные предложения.