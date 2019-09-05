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Доллар/Рубль ₽65 (-1,47%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,53%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
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Еще 11 женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в домогательствах

В адрес испанского оперного певца Пласидо Доминго предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

После того как 13 августа несколько женщин обвинили испанского артиста в сексуальных домогательствах, против исполнителя выступили еще 11 свидетельниц. Среди них певица Анджела Тернер Уилсон и 10 анонимных артисток, которые признались, что их начальство было в курсе такого поведения Доминго.

«Продолжающаяся кампания Associated Press против Пласидо Доминго не только ошибочна, но и лишена этики. Эти новые заявления полны несоответствий» — заявила в ответ пресс-секретарь певца Нэнси Зельцер. «Поскольку расследование продолжается, мы не будем сообщать подробности, но мы категорически отвергаем ложное представление о Доминго, которое пытается изобразить пресса», — добавила она.

Как заявляли женщины, артист  в разное время с 1980-х заставлял вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на обещания получить роли в спектаклях. Еще шесть женщин сообщили, что получали от Доминго схожие непристойные предложения.

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От Спейси до Доминго: кто обвинен в домогательствах вслед за Вайнштейном

После этих обвинений Опера Сан-Франциско в США отменила концерт 78-летнего испанского певца Пласидо Доминго. Также отозвал приглашение Доминго в честь своего открытия 18 сентября Филадельфийский оркестр. 

Теги: сексуальные домогательства, опера, харассмент
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В США из-за секс-скандала отменили концерт оперного певца Пласидо Доминго
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Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
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