ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц

Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея, которого бывшие ученицы обвинили в растлении. Речь идет о событиях, когда девушки учились у данного преподавателя в другой школе.

Вечером 16 августа появилась информация о том, что две бывшие ученицы обвинили Кузнецова в неподобающем поведении. Так, Ольга Старкова написала в Facebook, что у нее был «неплатонического свойства роман» с учителем, когда она училась в школе 548 в Москве. Она также опубликовала совместные фотографии с учителем, добавив, что сейчас он преподает в лицее ВШЭ.

Другая ученица анонимно рассказала об отношениях с этим учителем изданию «Открытые медиа». По ее словам, на момент начала отношений с преподавателем ей было 15 лет. «Отношения длились 4 года (мои 15−19 лет). Последние два года — исключительно на шантаже и запугивании», — пояснила она. Также один бывший студент учителя рассказал изданию, что в 2003 — 2006 годах этот мужчина «открыто встречался со студенткой» Международного независимого эколого-политологического университета.

Во ВШЭ заявили, что девушка, которая написала пост об учителе в Facebook, «не является выпускницей лицея НИУ ВШЭ». Учитель, о котором она написала, «действительно работает в Лицее ВШЭ учителем литературы, претензий подобного рода за эти годы по нему не поступало». «Однако мы считаем данную публикацию поводом для того, чтобы провести служебную проверку, по результатам которой и будут приняты соответствующие решения», — сообщили РБК в пресс-службе ВШЭ.

Учитель, о домогательствах которого заявили девушки, удалил свою страницу в Facebook. РБК не располагает его комментарием.