Вайнштейн попросил перенести процесс о домогательствах из Нью-Йорка

Продюсер Харви Вайнштейн попросил перенести судебное разбирательство о сексуальных домогательствах из Нью-Йорка в другой округ. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на адвоката.

По словам защитника, Вайнштейн подал ходатайство 16 августа. Обвиняемый попросил перенести судебный процесс в округ Саффолк или Олбани.

The Wall Street Journal добавляет, что поводом стало то, что в Нью-Йорке активнее всего деятельность СМИ, а также движения #MeToo. Адвокат отметил, что этот город является наименее подходящим местом для справедливого судебного разбирательства.

В 2017 году женщины обвинили Вайнщтейна в сексуальных домогательствах, после чего возникло движение #MeToo. О случаях домогательств и насилия рассказали 80 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли, Сальма Хайек и другие. Официальные обвинения продюсеру предъявили в мае 2018 года.