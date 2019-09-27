Минпромторг предложил ввести маркировку табака для кальянов и трубок

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Министерство промышленности и торговли подготовило и внесло в правительство дополнительный проект постановления о проведении эксперимента по цифровой маркировке и мониторингу сигар, курительного и кальянного табаков и прочих отдельных видов табачной продукции. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Добровольный эксперимент по маркировке девяти видов табачной продукции (сигары, сигариллы, биди, кретек, а также курительный, трубочный, кальянный, жевательный и нюхательный табаки) будет проводиться с 1 октября 2019 года по 30 июня 2020-го, говорится в документе. Все эти виды табачной продукции подлежат обязательной маркировке с 1 июля 2020 года.

Эксперимент по добровольной маркировке производителями классических сигарет проводился с 15 января 2018-го, обязательная маркировка для них стартовала с 1 июля 2019 года.

Как и в других экспериментах по маркировке товаров, ее оператор — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — на безвозмездной основе поможет участникам рынка внедрить технологии для проведения пилота. До 30 октября 2019 года должны быть разработаны методические рекомендации и график проведения эксперимента.

Совокупно табачные изделия, о которых идет речь в проекте постановления, составляют небольшую часть российского табачного рынка. Его объем по итогам 2018 года Euromonitor International оценивает в $21 млрд, из них $237 млн приходилось на сигары, сигариллы и курительный табак. Но, как отмечает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев, специфика этих изделий такова, что основная часть товаров в России импортная. Поэтому, предполагает Королев, у многих табачных дистрибьюторов с маркировкой могут возникнуть сложности, как и у компаний парфюмерно-косметического рынка.

