Лукашенко пообещал использовать только белорусскую косметику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет пользоваться только белорусскими косметическими средствами, сообщает пресс-служба главы государства. Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время посещения косметического производства «Виттекс» в Минске.

«Свое надо использовать», — пояснил Лукашенко.

По его словам, зарубежная косметика в целом не лучше белорусской, но преимущество отечественной продукции в том, что она сделана из местного сырья.

Кроме того, Лукашенко заявил о необходимости максимально способствовать продажам белорусской косметики в зарубежных странах.