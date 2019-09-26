«Не ждите от нас пакостей»: главные заявления Лукашенко украинским СМИ

О Донбассе

«Надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине. Война закончится рано или поздно. Главный вопрос, чтобы этот кусок благодатной земли вернулся Украине. Это величайшая ценность. <…> «Я бы пошел на все [чтобы вернуть мир]. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов. Да, там надо дать гарантии людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, свою семью. Хотя я считаю, это тоже не вопрос».

«Забудьте о всяких формулах. Сядьте в Украине и позовите тех, кто хочет мира, в том числе белорусов. Мы, три славянских народа, должны решить этот конфликт, потому что это наш дом. И там уже не отвертишься: или решай, или говори, что не хочу решать этот конфликт».

О миротворцах: «Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 км между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема — ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, <...> если будет согласие двух сторон» (цитата по «РИА Новости»).

«Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. Я главнокомандующий вооруженными силами Беларуси. У нас абсолютно мобильная, вооруженная, приспособленная к современную бою армия. И что самое важное — дисциплинированная. Там не может быть каких-то шараханий. <…> Что касается участия в боевых действиях и чтобы вы от нас гробы получали — я тогда не президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей».

О Крыме

«Я верю, что, как говорит президент [России], этот вопрос [принадлежности Крыма] закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе: нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму. Нет такой силы, которая против желания России может это сделать. Это территория уже России, как они считают или думают о ней. <…> Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама».

О военной политике Белоруссии

«Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений. Поэтому у нас и армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, — у нас исключительно мобильные части и территориальная оборона, куда мы можем призвать полмиллиона человек. У нас пока нет потенциальных врагов».

Об отношениях с Россией и о Путине

«Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем, с одной стороны, ЕС и США — с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой».

«Слишком много не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Россией. Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше, чем Украина. Да, на нас влияет Украина, Польша в разной степени. Балтийские страны в меньшей степени. В большей — Российская Федерация. Мир взаимозависимый. <…> Мы как есть суверенны, так и будем суверенны. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило».

«Нет даже такой идеи и мысли объединения двух государств и продления там своих полномочий… И потом, знаете, это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека... Слушайте, они найдут десяток вариантов… Но я знаю другое: у президента Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти».

О российской нефти

«Я на переговорах сказал открыто: мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы. Более того, мы эти заводы в этом году в основном модернизируем. Они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике. Мы купим, переработаем и не будем в убытке. <…> Одесса — Броды вариант использовали, железнодорожным транспортом из Одессы поставляли. Это дороже. Что удивительно, самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска — через Польшу в Беларусь. Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода «Дружба» мы заберем сначала две и реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы. Третье направление — через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств».

О своем президентстве

«Нет у нас транзита власти, разговоров. Наш президент будет избран только народом. <…> Я не присматриваюсь, где этот президент, но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, спокойно».

О записи телефонных разговоров с другими президентами

«Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским. У нас нет этой практики. Когда мне дважды предлагали записывать разговоры, я говорил: «Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны».