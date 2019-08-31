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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Смолевичский район республики.

В ходе беседы на вопрос Лукашенко о ситуации с экспортом белорусского сахара переработчики сообщили, что на традиционных рынках сбыта наблюдается избыток продукта. Это касается в том числе и России, которая из-за накопленных излишков предлагает покупку сахара по цене на 50 коп. за килограмм ниже, чем в Белоруссии.

Лукашенко ответил, что не стоит рассматривать Россию в качестве единственного покупателя. «Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации», — сказал он. Президент отметил, что нельзя снижать показатели производства. «Желательно сохранить уровень доходности хотя бы прошлого года», — сказал Лукашенко.

В 2014 году Лукашенко заявлял о необходимости расширения экспорта, говоря, что «нельзя быть зависимым только от одного или полутора рынков», имея в виду в том числе и Россию. Тогда он отреагировал на запрет Россельхознадзора на ввоз в страну продукции ряда белорусских мясокомбинатов и птицефабрик из-за обнаруженных в продукции нарушений.

Теги: Александр Лукашенко, сахар, Белоруссия
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