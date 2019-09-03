Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), передает агентство УНИАН.

Об этом журналистам сообщил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань. По его словам, следователи отказались предоставлять Порошенко подробную информацию о предстоящем допросе. «Речь шла, насколько мы смогли понять из повестки, об издании одного из указов», — заявил Головань. По его словам, письменный запрос следователям о сути дела был направлен еще в середине августа. «Ответа мы не имеем», — сказал адвокат.

Как пояснил Головань, Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований по уважительной причине. «Мы считаем, что работа в парламенте — это уважительная причина. Мы уверены, что следователи с нами согласятся», — добавил он.

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и его команды ГБР расследует 11 уголовных дел, говорил ранее директор бюро Роман Труба. В интервью телеканалу «Прямой» политик заявлял, что не доверяет руководству ведомства, однако готов к допросу с использованием полиграфа в прямом эфире на телевидении.