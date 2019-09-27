Toyota нарастила свою долю в Subaru до 20%

Toyota нарастила свою долю в Subaru до 20%

Toyota Motor Corporation увеличит свою долю в Subaru Corporation до 20%, сообщается на сайте Toyota.

Для этого компания дополнительно приобретет 3,17% акций Subaru. Subaru, в свою очередь, приобретет акции Toyota на сумму около ¥ 80 млрд (около $ 740 млн), говорится в сообщении.

Компании, которые являются партнерами с 2005 года, также объявили, что будут совместно разрабатывать полноприводные автомобили и новые спортивные модели Toyota 86 и Subaru BRZ.

Toyota является крупнейшим автопроизводителем Японии, компания также владеет 10% долей в Suzuki и Mazdа. В 2018 году компания выпустила 10,6 млн легковых и грузовых автомобилей.

В 2015 году Toyota объявила о планах прекратить продажу бензиновых автомобилей к 2050 году. Компания планирует к этому времени перейти на гибридные автомобили, электромобили и автомобили, работающие на водороде и тем самым способствовать сокращению вредных выбросов в атмосферу. В декабре 2017 года Toyota сообщила, что к 2030 году собирается продавать около 5.5 млн электромобилей ежегодно.