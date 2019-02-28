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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Subaru объвила об отзыве более 2 млн автомобилей по всему миру

Японская компания Subaru приняла решение отозвать по всему миру 2,27 млн автомобилей из-за дефекта в системе электроники. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление производителя. На внутреннем рынке отзыву подлежат 306 тыс. автомобилей.

Уточняется, что речь идет о переключателе, который может полностью отказать под воздействием чистящих средств и реагентов, что может стать причиной отказа работы стоп-сигналов при нажатии педали тормоза. По мнению экспертов компании, эта же неполадка может привести к проблемам с запуском двигателя. Отозваны будут седаны Impreza и кроссоверы Forester, выпущенные в период с сентября 2008 года по март 2017 года.

В январе сообщалось о том, что концерн прекратил производство на единственном заводе в Японии после обнаружения дефектов деталей. ​

В феврале из-за возможной неисправности электропривода двери багажника свои автомобили отзывала компания Volvo (167 тыс. по всему миру). Концерн Fiat Chrysler в этом месяце также сообщал об отзыве 882 тыс. автомобилей из-за проблем с рулевым управлением и тормозами.

Теги: отзыв автомобилей, Subaru
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