СМИ узнали о планах Toyota и Panasonic создать новое предприятие

СМИ узнали о планах Toyota и Panasonic создать новое предприятие

Совместное предприятие по развитию современных сетевых технологий для автомобилей, жилья и городского планирования создадут японский автоконцерн Toyota и корпорация Panasonic. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, новая компания планирует заняться созданием современных электромобилей, беспилотных транспортных средств, умных домов, а также развитием технологий сетевой связи, которую в дальнейшем планируется использовать в новой продукции.

В январе текущего года между предприятиями было заключено соглашение о создании совместного производства призматических автомобильных аккумуляторов. Отмечалось, что основными продуктами станут автомобильные призматические литий-ионные аккумуляторы, твердотельные батареи и аккумуляторы нового поколения.

Как следует из документа, новая компания должна обеспечить Toyota и других автопроизводителей стабильными поставками высокоэффективными, мощными, а также безопасными батареями.