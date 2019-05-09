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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о планах Toyota и Panasonic создать новое предприятие

Совместное предприятие по развитию современных сетевых технологий для автомобилей, жилья и городского планирования создадут японский автоконцерн Toyota и корпорация Panasonic. Об этом сообщает Kyodo. 

По данным агентства, новая компания планирует заняться созданием современных электромобилей, беспилотных транспортных средств, умных домов, а также развитием технологий сетевой связи, которую в дальнейшем планируется использовать в новой продукции. 

В январе текущего года между предприятиями было заключено соглашение о создании совместного производства призматических автомобильных аккумуляторов. Отмечалось, что основными продуктами станут автомобильные призматические литий-ионные аккумуляторы, твердотельные батареи и аккумуляторы нового поколения.

Как следует из документа, новая компания должна обеспечить Toyota и других автопроизводителей стабильными поставками высокоэффективными, мощными, а также безопасными батареями.

Теги: Toyota, Panasonic, предприятие
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