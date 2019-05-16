Toyota отозвала в России 420 машин Lexus из-за проблем с шинами

Компания «Тойота Мотор», которая является российским дилером японского автопроизводителя Toyota, объявила об отзыве 420 автомобилей моделей LS 500 и LS 350 из-за проблем с шинами. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

В частности, речь идет о некорректной сборке шин и колесного диска, в связи с чем в упрочненном слое боковины шины возможно возникновение трещины. Такая неисправность при продолжительной эксплуатации может вызвать отслоение протектора, что чревато потерей устойчивости и возникновением аварии.

Владельцам автомобилей данных моделей следует обратиться в ближайший дилерский центр, где старые шины заменят на новые. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно, добавили в Росстандарте.

В конце марта стало известно, что Renault отзывает в России более 19,2 тыс. машин из-за проблем с тормозами.