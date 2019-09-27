В Тюменской области арестовали признавшуюся в убийстве младенца няню

В Тюменской области арестовали признавшуюся в убийстве младенца няню

Суд заключил под стражу девушку из Тюменской области, обвиняемую в похищении и убийстве малолетнего ребенка, сообщается на сайте Заводоуковского районного суда региона.

24-летняя Айметдинова Виктория пробудет в заключении до 25 ноября. На судебном заседании девушка не возражала против избрания данной меры пресечения, отмечает суд.

Следствие считает, что 24 сентября девушка, присматривающая по просьбе родителей за ребенком, похитила младенца. Через сутки полиция обнаружила няню в лесу с трупом ребенка.

Позднее Айметдинова признала вину в совершенном убийстве. По предварительным данным, мотивом преступления стал конфликт в семье.