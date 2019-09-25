В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней

Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщается на сайте управления СК России по региону.

По данным следствия, днем во вторник, 24 сентября, из дома по улице Северная города Заводоуковска похищен малолетний ребенок. «Предположительно, ребенка забрала няня, которая за ним присматривала», — указывает СК.

Как сообщает «КП Тюмень» со ссылкой на управление МВД по региону, речь идет о 23-летней уроженке Тюмени Виктории Айметдиновой, которая пропала вместе с шестимесячным ребенком.

Заявление о пропаже поступило в полицию Заводоуковска во вторник, 24 сентября, в 17:30. По предварительным данным, причиной исчезновения девушки с ребенком стал конфликт в семье.

Как рассказала изданию «Мега Тюмень» мама пропавшего младенца Наталья Гафнер, 23-летняя Виктория уже три года живет со взрослым сыном ее супруга. «Оставили ее посидеть с сыном. Когда вернулись, никого дома не было. Мы стали ей звонить: телефон отключен», — сообщила она.