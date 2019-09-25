В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.

Подозреваемая была задержана в лесном массиве на расстоянии около 3 км от дома, где проживал ребенок. В настоящее время девушку, присматривающую за ребенком, допрашивают следователи, устанавливается причина смерти младенца.

Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию Заводоуковска вечером 24 сентября. По предварительным данным, причиной исчезновения девушки вместе с ребенком стал конфликт в семье.

Следователи Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

