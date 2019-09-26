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Няня из Тюменской области призналась в убийстве младенца

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину, сообщили РБК в пресс-службе управления СК по региону.

«Да, она признала вину», — сказал представитель ведомства.

По версии следствия, днем 24 сентября подозреваемая, которая по просьбе родителей ребенка присматривала за ним в одном из домов Заводоуковска, решила его похитить. Около 12:00 (10:00 мск) собрала ребенка и пошла в лес, который расположен за домом, где около 13:00 (11:00 мск) убила младенца.

Как писали «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, в лесу рядом с девушкой был обнаружен пакет с телом шестимесячного ребенка.

Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемой в похищении. На видео присутствует 24-летняя девушка, а также кадры с места преступления в лесу.

Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию Заводоуковска вечером 24 сентября. По предварительным данным, причиной исчезновения девушки вместе с ребенком стал конфликт в семье.

Теги: Тюменская область, убийство, младенец
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