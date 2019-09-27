АЛРОСА купила у Росимущества смоленский завод «Кристалл»

Компания АЛРОСА заключила с Росимуществом договор купли-продажи 100% акций крупнейшего в России производителя бриллиантов «Кристалл». Об этом сообщается на сайте федерального агентства.

«В результате совершения сделки в бюджет Российской Федерации поступит 1,886 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре наблюдательный совет АЛРОСА одобрил покупку «Кристалла». Замгендиректор АЛРОСА Алексей Филипповский отмечал, что сумма сделки составляет менее 1% от размера чистых активов холдинга.

В начале 2018 года стало известно о намерении АЛРОСА объединиться со смоленским заводом «Кристалл». Впоследствии наблюдательный совет компании рассмотрел этот вопрос, а Минфин поддержал продажу «Кристалла» холдингу.