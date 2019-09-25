АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»

Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» одобрил покупку крупнейшего в России производителя бриллиантов «Кристалл». Об этом сообщается на сайте компании.

В АЛРОСА со ссылкой на распоряжение правительства сообщили, что стоимость 100% акций «Кристалла» составляет 1,886 млрд руб.

«Сумма приобретения составляет менее 1% от величины чистых активов АЛРОСА и, по нашей оценке, она не превысит размера чистых активов «Кристалла» на дату приобретения», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АЛРОСА Алексея Филипповского. Он также отметил, что, хотя АЛРОСА является ключевым поставщиком алмазного сырья для смоленского завода, на долю «Кристалла» приходится лишь около 0,5% общего объема реализации компании.

По словам Филипповского, договор купли-продажи должен быть подписан до конца сентября, сделку планируется закрыть в первой половине октября. До конца года менеджмент АЛРОСА должен разработать план мероприятий по дальнейшему функционированию «Кристалла» в составе компании.

О планах АЛРОСА объединиться с крупнейшим огранщиком алмазов в России стало известно в начале 2018 года. В апреле наблюдательный совет компании рассмотрел вопрос об интеграции с заводом, после чего Минфин поддержал вариант прямой продажи «Кристалла» АЛРОСА.