В Хабаровске загорелась столовая в воинской части

В Хабаровске загорелась столовая в воинской части

В Хабаровске в одном из объектов воинской части произошел пожар. В результате никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа Минобороны.

Возгорание произошло в одной из частей Хабаровского гарнизона. По данным ведомства, причиной стало короткое замыкание в электропроводке, из-за которого загорелось неиспользуемое здание бывшей столовой.

«Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

Источник в экстренных службах отмечал ТАСС, что площадь пожара составила 300 кв. м.