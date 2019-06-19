В воинской части под Екатеринбургом загорелся склад

В воинской части под Екатеринбургом загорелся склад

Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Возгорание произошло в отдельно стоящем здании, у которого задымилась кровля.

«В результате задымления никто не пострадал. Боеприпасов и взрывчатых веществ на складе нет», — отметили в ЦВО.

Пожар тушат штатные пожарные расчеты воинской части. Участок задымления уже локализовали.