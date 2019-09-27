США обвинили власти Сирии в применении химического оружия

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил правительство Сирии в применении хлора в качестве химического оружия. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим Асада (президент Сирии Башар Асад — РБК) использовал хлор в качестве химического оружия 19 мая», — сказал он.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри добавил, что во время атаки, которая произошла 19 мая, пострадали четыре человека. Он заявил, что ответ Вашингтона будет соразмерным. «Действительно трудно поверить в то, что кто-то будет настолько глуп, чтобы сделать это без разрешения на высшем уровне», — отметил он.

17 мая постпред России при ООН Василий Небензя предупредил Совет безопасности организации о том, что в Сирии готовится провокация с использованием химического оружия. По его словам, ей занимались террористы «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России). Об этом же сообщало Минобороны России. В ведомстве отмечали, что провокацию устроят в провинции Идлиб.