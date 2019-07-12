Постпред России при ОЗХО сообщил о готовящейся провокации в Идлибе

Постпред России при ОЗХО сообщил о готовящейся провокации в Идлибе

Провокация боевиков с применением химического оружия готовится в сирийском Идлибе. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, передает «РИА Новости».

По его словам, звучит мотив, что у сирийцев якобы есть скрытые запасы химоружия, но никто не задумывается о целесообразности его применения. При этом разговоры начинаются в случае успехов сирийских войск, добавил Шульгин.

Постпред в ОЗХО отметил, что такие заявления нужны для отвлечения внимания и «начала международного скандала». «Пошлют в Идлиб команду Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии, что она там найдет? Скажут, что виноваты сирийцы и покрывающие их русские», — заключил Шульгин.

В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что базирующиеся в Идлибе боевики обстреливают позиции сирийской армии, населенные пункты и российскую военно-воздушную базу Хмеймим. Он также пообещал, что подобные «выходки» не останутся без «жесткого, сокрушительного ответа».

В середине мая Минобороны России сообщило, что террористы организации «Джабхат Фатх аш-Шам» (запрещена в России) готовят в Идлибе провокацию с использованием обломков российских боеприпасов с целью обвинить ВКС России в применении химического оружия против мирного населения.