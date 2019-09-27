Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок

Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.

«Пилоты зафиксировали падение давления масла в левом двигателе», — сказала она.

Лайнер вылетел из Вены и должен был прибыть в Токио. Он аварийно сел в Хабаровске в 06:12 по местному времени (26 сентября 23:12 мск).

По данным представителя аэропорта, на борту находились 194 пассажира и 12 членов экипажа. В результате никто не пострадал. По ее словам, за пассажирами отправят другой самолет из Токио. Хаустова отметила, что лайнер прибудет в 10.00 (03.00 мск).