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Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок

Самолет Boeing 787 японской авиакомпании ANA экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани Анастасию Хаустову.

«Пилоты зафиксировали падение давления масла в левом двигателе», — сказала она.

Лайнер вылетел из Вены и должен был прибыть в Токио. Он аварийно сел в Хабаровске в 06:12 по местному времени (26 сентября 23:12 мск).

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По данным представителя аэропорта, на борту находились 194 пассажира и 12 членов экипажа. В результате никто не пострадал. По ее словам, за пассажирами отправят другой самолет из Токио. Хаустова отметила, что лайнер прибудет в 10.00 (03.00 мск).

Представитель аэропорта Хабаровска добавил ТАСС, что в настоящее время решается вопрос о размещении пассажиров в международном терминале воздушной гавани.

25 сентября у самолета Boeing 767-300 при посадке в аэропорту Барнаула загорелась стойка шасси. Лайнер авиакомпании Azur Air следовал из вьетнамского Камраня. На борту находился 331 человек. Их эвакуировали по надувным трапам. В результате инцидента пострадали 56 человек.

Теги: Токио, Хабаровск, самолет, экстренная посадка
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