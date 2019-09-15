СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Красноярске

Следственный комитет (СК) России проводит проверку по факту аварийной посадки самолета Як-42 авиакомпании «Красавиа» в аэропорту Красноярска. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

5 сентября самолет, выполнявший рейс Талакан — Омск — Уфа, произвел аварийную посадку в аэропорту Емельяново города Красноярска. По данным СК, причиной инцидента стала неисправность правого двигателя. Во время полета экипаж почувствовал вибрацию, вскоре после чего на табло загорелся датчик неисправности. Командир борта принял решение об отключении правого двигателя и аварийной посадке в Красноярске. По предварительным данным, на борту находились пять членов экипажа и 116 пассажиров. Посадка прошла благополучно, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в аэропорту сообщили, что авиакомпания принимает решение относительно дальнейшей транспортировки пассажиров. Часть из них летит в Омск, часть — в Уфу.

В августе в Сочи из-за проблем с шасси совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс в Сочи. На борту находились 160 пассажиров, посадка прошла в штатном режиме.