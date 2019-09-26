Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 64,29 (+0,1) Quote, 12:55
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 70,38 (-0,2) Quote, 12:55
Лукашенко назвал цену президентства Виктора Януковича для Украины Политика, 20:08 Стал известен соперник боксера Дмитрия Бивола в чемпионском бою Спорт, 19:57 Глава Госдепартамента США объявил о санкциях против Рауля Кастро Политика, 19:48 Лавров впервые за десять лет провел встречу с главой МИД Грузии Политика, 19:44 Подозреваемых в убийстве подмосковного депутата заключили под стражу Общество, 19:41 Подсветку Эйфелевой башни отключат в память о Жаке Шираке Общество, 19:38 РФС счел недопустимым запирание болельщиков «Спартака» на матче с КАМАЗом Спорт, 19:33 Тест-драйв: Genesis G90 меняет правила езды в представительском классе РБК и Genesis, 19:32 Sony и Mercedes-Benz обвинили в нарушении правил обработки данных россиян Технологии и медиа, 19:22 Экс-глава Nokia в России займется внедрением систем «суверенного Рунета» Технологии и медиа, 19:22 Правительство разрешило закупить незарегистрированные лекарства для детей Общество, 19:21 Кудрин не увидел в «подкрутке» со стороны ЦБ искажения статистики Финансы, 19:13 Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест РБК и HUAWEI, 19:00 Шедевр Войнова и драка в Ярославле. Самые яркие моменты КХЛ Спорт, 18:49
Общество ,  
0 
Подсветку Эйфелевой башни отключат в память о Жаке Шираке

Подсветка Эйфелевой башни будет отключена в ночь на пятницу, 27 сентября, в память о бывшем президенте Франции и бывшем мэре Парижа (в 1977–1995 годах) Жаке Шираке. Об этом сообщила нынешний мэр Парижа Анн Идальго.

«Сегодня Париж в трауре. Для нас, парижан, он [Ширак] навсегда станет нашим мэром, страстно любящим свой город и его жителей», — написала Идальго на своей странице в сети Twitter.

Общество
Умер экс-президент Франции Жак Ширак

По данным Le Figaro, продажа билетов на Эйфелеву башню прекратится в 19:30, что позволит последним посетителям покинуть ее до того, как погаснут все огни, добавили в компании. Иллюминацию башни планируют отключить в 21:00 (22:00 мск).

Ранее Анн Идальго распорядилась приспустить флаги на всех официальных зданиях французской столицы.

Бывший президент Франции Жак Ширак, возглавлявший республику на протяжении 12 лет (с 1995 по 2007 год), скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. В 2005 году он перенес инфаркт. Последнее публичное выступление Ширака состоялось в ноябре 2014 года.

Фотогалерея 
«Война всегда худшее решение»: каким был экс-президент Франции Жак Ширак

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с обращением в память о Шираке. Трансляция речи французского президента по национальному телевидению начнется в 20:00 (21:00 мск).

Теги: Жак Ширак, Эйфелева башня
Материалы по теме
Путин выразил соболезнования семье экс-президента Франции Жака Ширака
Общество
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Общество
«Война всегда худшее решение»: каким был экс-президент Франции Жак Ширак
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter