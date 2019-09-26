Подсветку Эйфелевой башни отключат в память о Жаке Шираке

Подсветка Эйфелевой башни будет отключена в ночь на пятницу, 27 сентября, в память о бывшем президенте Франции и бывшем мэре Парижа (в 1977–1995 годах) Жаке Шираке. Об этом сообщила нынешний мэр Парижа Анн Идальго.

«Сегодня Париж в трауре. Для нас, парижан, он [Ширак] навсегда станет нашим мэром, страстно любящим свой город и его жителей», — написала Идальго на своей странице в сети Twitter.

По данным Le Figaro, продажа билетов на Эйфелеву башню прекратится в 19:30, что позволит последним посетителям покинуть ее до того, как погаснут все огни, добавили в компании. Иллюминацию башни планируют отключить в 21:00 (22:00 мск).

Ранее Анн Идальго распорядилась приспустить флаги на всех официальных зданиях французской столицы.