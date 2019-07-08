Протесты в Грузии , 01:12
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Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией
Последний самолет из Москвы приземлился в Тбилиси. Дальше летать в Грузию будет возможно лишь через третьи страны
В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Последним самолетом, улетевшим из Москвы в Тбилиси, стал рейс «Аэрофлота». Самолет вылетел из Шереметьево в 22:10 мск и прибыл столицу Грузии в 00:45.
В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией 21 июня на фоне протестов в Тбилиси. Согласно указу президента России Владимира Путина, полеты российских авиакомпаний в республику прекратятся 8 июля. Позднее российский Минтранс объявил, что с этой даты также будет введен временный запрет на полеты из республики в Россию грузинских авиакомпаний.
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил ранее 7 июля, что из-за решения закрыть прямое авиасообщение с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 млрд руб.