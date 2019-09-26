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Синоптики спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в столицу придет потепление, однако называть этот период «бабьим летом» не вполне корректно. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает корреспондент РБК.

«В принципе, температура еще может повыситься до 15-17 градусов, мы прогнозируем такую погоду на следующей неделе», — заявил синоптик, объяснив, что «бабье лето» должно сопровождаться солнечной погодой и прозрачным воздухом. Ранее о том, что в 2019 году в столице уже не будет бабьего лета, сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам Вильфанда, в начале следующей недели к Москве подойдет циклон, температура в столице поднимется до 17 градусов тепла, возможны дожди.

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Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что сильные дожди в ближайшие несколько дней также ожидаются в Сочи, однако в октябре в регионе начнется бархатный сезон. «Температура воды составит 21-22 градуса, температура воздуха — 22-24 градуса», — заявил Вильфанд.

Синоптик также сообщил, что в ближайшие несколько дней в Татарстане, Новосибирской и Кемеровской области прогнозируются ночные заморозки до минус 5-6 градусов.

«В течение нескольких дней зона холода сместится на север Татарстана и в некоторые регионы Юго-Западной Сибири», — отметил Вильфанд. По данным Гидрометцентра, днем температура в регионах не будет превышать 7-10 градусов тепла.

Ранее синоптики сообщили, что в октябре на севере европейской и азиатской части страны ожидается температура выше климатической нормы.

Теги: синоптики, погода, новости РБК
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