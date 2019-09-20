В Росгидрометцентре предложили москвичам не ждать бабьего лета

В Москве в 2019 году больше не будет бабьего лета. Об этом сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает агентство городских новостей «Москва».

«Бабье лето — это когда несколько дней малооблачно и нет никаких осадков. Я думаю, что в этом году больше длительного бабьего лета не будет», — сказал он.

Варакин добавил, что солнце может появиться ненадолго 20 сентября или после 22 сентября. По его словам, бабье лето уже прошло, так как в августе и начале сентября было мало осадков.

16 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что Москву ожидает третья волна бабьего лета. По его словам, в столице потеплеет с 23 до 27 сентября. Ранее осеннее потепление было с 28 августа по 4 сентября и с 6 по 13 сентября.