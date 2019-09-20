Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Температура на большей части территории страны будет превышать многолетние значения. Но февраль в Москве будет холоднее, чем в 2019 году

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март. По данным синоптиков, в эти месяцы температура на большей части страны будет около или выше многолетних значений.

При этом в зависимости от месяца ситуация по стране будет меняться. Так, например, в октябре средняя месячная температура выше нормы прогнозируется на большей части Северо-Западного федерального округа (в Карелии, Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях), однако в дальнейшем погода там будет соответствовать средним значениям.

В Центральном федеральном округе температурный фон в целом будет соответствовать обычным показателям, но февраль при этом ожидается холоднее прошлогоднего. При этом в марте средняя месячная температура выше нормы прогнозируется на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке.

В Москве самым холодным месяцем будет январь: среднемесячная температура составит минус 9,3 градуса. В феврале будет минус 7,7, в декабре — минус 6,1, в марте — минус 2,2 градуса.

В Санкт-Петербурге в январе средняя температура составит минус 7,8 градуса, в феврале — минус 6,9, в декабре — минус 4,6 градуса.

Холоднее будет в Приволжском и Уральском федеральных округах. В январе средняя температура в Нижнем Новгороде ожидается в районе минус 11,5 градуса, в Екатеринбурге — в районе минус 14,5 градуса.

Севастополь и Дагестан являются единственными двумя регионами в стране, где среднемесячная температура с октября по март будет выше нулевой отметки.

В Росгидромете при этом отметили, что вероятность прогноза составляет 67–69%.