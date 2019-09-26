НОВАТЭК отказался от госфинансирования для своего второго СПГ-проекта

Российская газовая компания НОВАТЭК не нуждается в финансировании из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для реализации «АРКТИК СПГ-2» и других будущих проектов. Об этом заявил глава компании Леонид Михельсон, передает «РИА Новости».

«Сейчас мы уже вышли на полную мощность. Почти 20 млн т возим грузов, оплачивая государству через тарифы их вложения. И больше нам никакой помощи по финансированию будущих проектов наших из средств категорически не нужно», — сказал Михельсон.

Он также заявил, что НОВАТЭК на начало 2019 года выплатил около $200 млн (12,8 млрд руб.) в рамках кредита ФНБ на реализацию первого проекта компании «Ямал СПГ». «С 2022 года мы начинаем гасить уже и тело кредита», — добавил Михельсон.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство согласовало принципы инвестирования средств ФНБ. По его словам, рассматривалась возможность вложения средств фонда в проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ». «Если будет необходимо участие государства, чтобы простимулировать интерес частных инвесторов, мы это можем сделать», — сказал Силуанов.

«Арктик СПГ-2» — проект НОВАТЭКа по добыче и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой линии проекта запланирован на 2023 год, второй — на 2024-й, а третьей — на 2026 год. Суммарная мощность завода составляет 19,8 млн т СПГ в год.