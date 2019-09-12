Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 14:55
На севере Москвы нашли боеприпасы времен войны Общество, 20:38 Угадай картину по ее описанию. Тест РБК Стиль и ГМИИ им. А.С.Пушкина, 20:37 Орешкин пообещал россиянам рост доходов во второй половине года Экономика, 20:30 Джоан Роулинг пожертвовала более £15 млн на лечение склероза Общество, 20:27 Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР Общество, 20:24 Инфаркт во время секса в командировке сочли несчастным случаем на работе Общество, 20:21 Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании Общество, 20:16 Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным Политика, 20:04 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 19:59 Шахматист Карякин назвал неоправданно высокими зарплаты футболистов Спорт, 19:58 Правительство согласовало принципы инвестирования средств ФНБ Экономика, 19:54 Банки стали отказывать в открытии вклада вдвое меньшему числу клиентов Финансы, 19:47 Отец Нурмагомедова назвал источник его мотивации во время боев Спорт, 19:40 Бэнкси назвал «не важным» уничтожение своего граффити о Brexit Общество, 19:38
Экономика ,  
0 
Правительство согласовало принципы инвестирования средств ФНБ
По словам Силуанова, нефтегазовые доходы будут вложены в крупные проекты в России, которым на начальном этапе нужна поддержка государства. Речь, в частности, может идти о проектах «Газпрома» и НОВАТЭКа
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правительство согласовало принципы инвестирования средств российского суверенного фонда — Фонда национального благосостояния (ФНБ), куда сейчас направляются сверхдоходы государства от продажи нефти дороже $41,6 за баррель, сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«Мы в правительстве договорились о принципах инвестирования», — заявил первый вице-премьер.

Власти смогут начать инвестировать накопленные в ФНБ средства, после того как ликвидная часть ФНБ преодолеет планку 7% ВВП. Это произойдет уже в 2020 году, прогнозируют Минфин и ЦБ. Объем ФНБ на 1 сентября достиг уже 8,2 трлн руб., а его ликвидная часть — уже 6,5 трлн руб.

Нефтегазовые проекты внутри России

Накопленные нефтегазовые доходы будут вложены в крупные, высокомаржинальные проекты внутри страны. «Не вкладывать деньги в нашу экономику невозможно», — сказал первый вице-премьер.

В России есть «интереснейшие, шикарные проекты», которые без государственной поддержки на начальной стадии «туго запускаются». «Им надо помочь. Надо вложиться в том числе и за счет возвратных денег ФНБ, через два-три года выйти, и этот проект получит дальнейшее развитие со стороны частников — и иностранцы, и наши», — сказал Силуанов.

Речь идет о проектах в нефтегазохимии, сжижении газа, проектах строительства новых газовозов. «Почему бы не использовать средства ФНБ на эти цели? Это абсолютно коммерческие, высокомаржинальные проекты, по которым нам [можно] войти на 15–20%», — объяснил он.

По его словам, проект «Газпрома» по созданию промышленного кластера в Усть-Луге «заслуживает внимания и того, чтобы часть наших резервов была вложена в него». Правительство также обсуждает вопрос инвестирования средств ФНБ в проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ». «Если будет необходимо участие государства, чтобы простимулировать интерес частных инвесторов, мы это можем сделать», — заверил первый вице-премьер.

Зарубежные проекты

По мнению Силуанова, правильно предоставлять кредиты за счет ФНБ зарубежным покупателям российской экспортной продукции — чтобы в конечном счете поддержать российских производителей. «Нужно помогать: где-то, может быть, экспортные кредиты выдавать, где-то создавать площадки (у нас египетская площадка) для развития наших предприятий. На это будет тратиться ФНБ», — сказал он.

Возможно, ФНБ заместит где-то государственные кредиты, которые пойдут на инвестиции российских компаний, продолжил Силуанов. «Например, инвестиции «Росатома» в строительство новых атомных станций за рубежом. Сегодня это деньги бюджета, это может заместить ФНБ», — сказал первый вице-премьер.

Финансы
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели

Центробанк ранее проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться средствами Фонда национального благосостояния. Регулятор пришел к выводу, что в большей степени обеспечить стабильность для российской экономики способны инвестиции по норвежской модели. О планах по инвестированию ФНБ по примеру Норвежского суверенного фонда также заявлял Минфин — речь идет о расширении круга активов, в которые можно вкладывать деньги фонда, и включении в него более рискованных и при этом более высокодоходных инструментов.

Авторы: Юлия Старостина, Анна Гальчева
Теги: ФНБ, Антон Силуанов, Минфин
Материалы по теме
Экономисты предложили инвестировать ФНБ «по-норвежски»
Экономика
Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели
Экономика
Минфин рассказал о возможностях инвестирования средств ФНБ внутри страны
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter