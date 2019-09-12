Правительство согласовало принципы инвестирования средств ФНБ

По словам Силуанова, нефтегазовые доходы будут вложены в крупные проекты в России, которым на начальном этапе нужна поддержка государства. Речь, в частности, может идти о проектах «Газпрома» и НОВАТЭКа

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правительство согласовало принципы инвестирования средств российского суверенного фонда — Фонда национального благосостояния (ФНБ), куда сейчас направляются сверхдоходы государства от продажи нефти дороже $41,6 за баррель, сообщил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«Мы в правительстве договорились о принципах инвестирования», — заявил первый вице-премьер.

Власти смогут начать инвестировать накопленные в ФНБ средства, после того как ликвидная часть ФНБ преодолеет планку 7% ВВП. Это произойдет уже в 2020 году, прогнозируют Минфин и ЦБ. Объем ФНБ на 1 сентября достиг уже 8,2 трлн руб., а его ликвидная часть — уже 6,5 трлн руб.

Нефтегазовые проекты внутри России

Накопленные нефтегазовые доходы будут вложены в крупные, высокомаржинальные проекты внутри страны. «Не вкладывать деньги в нашу экономику невозможно», — сказал первый вице-премьер.

В России есть «интереснейшие, шикарные проекты», которые без государственной поддержки на начальной стадии «туго запускаются». «Им надо помочь. Надо вложиться в том числе и за счет возвратных денег ФНБ, через два-три года выйти, и этот проект получит дальнейшее развитие со стороны частников — и иностранцы, и наши», — сказал Силуанов.