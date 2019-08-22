Лекарство от «голландской болезни»

Инвестирование средств внутри страны приведет к обострению «голландской болезни»: рост бюджетных расходов ускорит инфляцию, ЦБ в ответ ужесточит условия кредитования, а реальное укрепление рубля ослабит конкурентоспособность несырьевых отраслей. Конечно, макроэкономические риски преувеличивать не стоит, однако даже их незначительное усиление может перечеркнуть выгоду от вложений в России. В качестве компромисса правительство могло бы инвестировать ресурсы фонда в экспортные проекты, будь то поставки вооружений, строительство АЭС за рубежом или возведение платных дорог. Ключевое условие — окупаемость капиталовложений вкупе с преобладанием частных инвестиций над государственными, в том числе средствами ФНБ.

Правда, использование такого подхода может усилить сырьевой перекос российской экономики, что видно на примере проектов, получавших средства ФНБ по отдельным решениям правительства — до того, как был установлен порог 7% ВВП. В частности, это первый в мире арктический завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ» и крупнейший в России нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим», помощь в строительстве которых была оформлена в 2015 году как покупка облигаций «Сибура» и проектной «дочки» НОВАТЭКа на $1,75 млрд и 150 млрд руб. соответственно. К сегодняшнему дню на «Ямал СПГ» введены в строй три из четырех запланированных очередей, газ с которых полностью отгружается за рубеж. На экспорт будет поставляться и большая часть продукции «Запсибнефтехима», запуск которого намечен на конец 2019 года.

Поддержка этих проектов на практике являлась субсидированием экспорта, показательным с точки зрения соотношения частных и государственных капиталовложений: в структуре затрат на «Запсибнефтехим» ($9,5 млрд) доля средств ФНБ составила 19%, а на «Ямал СПГ» ($27 млрд) — и вовсе 9%. Однако, несмотря на окупаемость и преобладание частных инвестиций, поддержка этих проектов лишь усиливает сырьевую специализацию российской экономики, делая «голландскую болезнь» хронической.

Забота о будущих поколениях

Преодолеть ее, равно как и позаботиться о будущих поколениях можно за счет диверсификации экономики, добиться которой проще не поддержкой окологосударственного бизнеса, а снижением налогов. Наилучший вариант — снижение страховых взносов при одновременной компенсации выпадающих доходов ПФР из ФНБ, что полностью бы соответствовало мандату фонда, закрепленному в Бюджетном кодексе. Подобный шаг хотя бы немного компенсировал бизнесу повышение НДС, которое правительство первоначально планировало провести одновременно со снижением страховых взносов (налоговый маневр 22/22). Эта мера актуальна и с учетом того, что Россия, по данным PwC, входит в десятку стран с наиболее высокой долей налогов на труд в валовой прибыли модельной компании (36,4% в 2017 году), существенно уступая по этому показателю соседнему Казахстану (11,3%). Снижение этой доли поможет в первую очередь несырьевым отраслям экономики, а значит, ее диверсификации и уходу от нефтяной зависимости, что является одной из задач ФНБ.

Понятно, что в силу исчерпаемости ФНБ снижение страховых взносов можно запланировать лишь на определенный период — к примеру, пять лет, в течение которых суммарный трансферт из ФНБ достигнет 2% ВВП. А к 2024 году благодаря завершению национальных проектов правительство сумеет высвободить средства, чтобы сделать подобную меру постоянной. Тем более что она устроит одновременно и Минфин, который получит дополнительные ненефтегазовые доходы благодаря ускорению экономического роста, и Центральный банк, поскольку трансферт менее 0,5% ВВП никак не повлияет на инфляцию, а остальные средства ФНБ будут инвестироваться в высоколиквидные зарубежные активы.

Наконец, еще одно решение, хорошо известное экономистам, — инвестирование в акции и облигации пропорционально их капитализации, как это делает Норвежский суверенный фонд, доходы которого идут на выплату пенсий. Проверенная временем идея, реализация которой позволила бы застраховаться от ошибок «эффективных» управляющих, чьи вложения на длительном горизонте почти всегда проигрывают простому инвестированию в фондовый индекс. Правда, у такой меры есть ограничения — в виде сравнительно небольшого объема ФНБ, в силу чего прибавка к пенсии достигнет лишь нескольких тысяч рублей в год и низкой доли России на глобальном финансовом рынке, из-за чего лишь незначительная часть фонда будет вкладываться в российские ценные бумаги.

Скорее всего, правительству придется искать компромисс между этим тремя путями. Мне он видится таким: в распоряжении Минфина должна оставаться «подушка безопасности» в объеме 7% ВВП, вложенных в зарубежные активы; при превышении этого порога 10% средств должно направляться на экспортные проекты, в финансировании которых доминируют частные затраты, а остальные 90% — в снижение страховых взносов. При этом все процентные доходы ФНБ — как от инвестирования его ликвидной части, так и от вложений в проекты — должны идти на повышение пенсий нынешним пенсионерам.