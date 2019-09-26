После пожара на российском траулере в порту Тромсё эвакуировали жителей

После пожара на российском траулере в порту Тромсё эвакуировали жителей

Полиция города Тромсё на севере Норвегии после возгорания российского траулера «Бухта Наездник» в порту города объявила об эвакуации жителей и создании зоны безопасности. Соответствующее заявление размещено на странице полиции в Twitter.

«Глава полиции Тромсё принял решение об эвакуации и создании зоны безопасности диаметром 300 м вокруг горящего траулера», — говорится в сообщении. Отмечается, что жители территорий, подлежащих эвакуации, в случае необходимости оказания помощи при временном переезде должны связаться с сотрудниками служб безопасности.

О пожаре на российском траулере в Тромсё местные СМИ сообщили 25 сентября. По информации телекомпании NRK, экипаж траулера состоит из 29 человек, полиции удалось установить местонахождение 26 из них. 12 человек были направлены в больницу из-за возможного отравления дымом.

Как сообщил РБК генеральный консул России в Киркенесе Игорь Лапицкий, по предварительной версии, причиной пожара могла стать халатность при проведении сварочных работ на судне. Он также отметил, что никто из моряков не пострадал, экипаж временно разместили на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии.

По факту пожара на трайлере Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку. Судовладельцем траулера является предприятие «Мурманский траловый флот».