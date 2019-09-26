Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 25 сен, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 25 сен, 14:51
Определились все пары 1/8 финала Кубка России по футболу Спорт, 03:11 Рогозин допустил возможное присвоение космодрому Восточный имени Путина Технологии и медиа, 03:01 После пожара на российском траулере в порту Тромсё эвакуировали жителей Общество, 02:45 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 02:44 Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Политика, 02:32 Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером Политика, 02:20 Трамп приостановил разрешение на въезд в США чиновникам Венесуэлы и Ирана Политика, 01:38 Лавров счел «неприятным эпизодом» отказ Минска от российской военной базы Политика, 01:15 Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров Общество, 00:56 Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским Политика, 00:56 На МКС отключился кондиционер Общество, 00:43 Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС Технологии и медиа, 00:24 НПФ выступили против нового порога для выплат накопительных пенсий Финансы, 00:00 В Москве из-за похолодания спрос на обогреватели вырос втрое Общество, 00:00
Общество ,  
0 
После пожара на российском траулере в порту Тромсё эвакуировали жителей

Полиция города Тромсё на севере Норвегии после возгорания российского траулера «Бухта Наездник» в порту города объявила об эвакуации жителей и создании зоны безопасности. Соответствующее заявление размещено на странице полиции в Twitter.

«Глава полиции Тромсё принял решение об эвакуации и создании зоны безопасности диаметром 300 м вокруг горящего траулера», — говорится в сообщении. Отмечается, что жители территорий, подлежащих эвакуации, в случае необходимости оказания помощи при временном переезде должны связаться с сотрудниками служб безопасности.

О пожаре на российском траулере в Тромсё местные СМИ сообщили 25 сентября. По информации телекомпании NRK, экипаж траулера состоит из 29 человек, полиции удалось установить местонахождение 26 из них. 12 человек были направлены в больницу из-за возможного отравления дымом.

Как сообщил РБК генеральный консул России в Киркенесе Игорь Лапицкий, по предварительной версии, причиной пожара могла стать халатность при проведении сварочных работ на судне. Он также отметил, что никто из моряков не пострадал, экипаж временно разместили на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии.

По факту пожара на трайлере Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России организовало доследственную проверку. Судовладельцем траулера является предприятие «Мурманский траловый флот».

Теги: Норвегия, российский траулер, полиция, эвакуация
Материалы по теме
В норвежском порту загорелся российский траулер
Общество
Появилось видео пожара на российском траулере в Норвегии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter